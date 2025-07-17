Быстров — о переходе из "Зенита" в "Спартак": был молодой и сказал — идите нафиг

«Я был молодой, амбициозный. Мне сказали, что я не нужен в «Зените», а я сказал — идите нафиг. Кто меня хотел купить, тот купил», — заявил Быстров на YouTube-канале «О, Родной футбол!».
Быстров является воспитанником «Зенита». Летом 2005 года Быстров перешёл из «Зенита» в «Спартак» за 4 миллиона евро. А в 2009 году сине-бело-голубые выкупили Владимира обратно за 9 миллионов евро. Всего за «Спартак» он провел 138 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 26 ассистов.
Владимир Быстров выступал за такие команды, как «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». В составе «Зенита» он дважды становился чемпионом Российской Премьер-Лиги и выигрывал Кубок России. Всего он провел 197 матчей за клуб из Петербурга, в которых забил 25 голов и сделал 28 результативных передач.
За сборную России он провел 47 матчей, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач.