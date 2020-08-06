Представитель РПЛ Савин: это была последняя отсрочка "Тамбову" по стадиону

Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин сообщил, что "Тамбову" дана последняя поблажка с вопросом о домашнем стадионе.

Фото: РИА Новости