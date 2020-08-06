- Оскомину набила история с "Тамбовом", но Прядкин сказал: никаких поблажек и отсрочек. Пандемия внесла свои корректировки, поэтому это была последняя отсрочка "Тамбову". Ждём, что в следующем году они будут играть на своём стадионе, - цитирует Савина Чемпионат.
В первом матче нового сезона тамбовчане примут "Ростов". Матч пройдет в Саранске на "Мордовия Арене" 8 августа.
По итогам минувшего чемпионата "Тамбов" сохранил прописку в Российской Премьер-лиге, заняв 14-е место с 31 очком. Команда начала чемпионат в Саранске, вторую половину сезона провела в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
Представитель РПЛ Савин: это была последняя отсрочка "Тамбову" по стадиону
Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин сообщил, что "Тамбову" дана последняя поблажка с вопросом о домашнем стадионе.
Фото: РИА Новости
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