"Что касается Кокорина, то он, на мой взгляд, для "Спартака" - проблема. Если Кокорин будет выходить и не забивать, а Бакаев или кто-то еще будет сидеть на лавке - это проблема. Если ребята будут играть и побеждать, а он будет стоять руки в боки - опять же проблема. Потому что все будут спрашивать, почему всё именно так. Нет уверенности, что Кокорин что-то невероятное сотворит на поле", - сказал Червиченко.
29-летний Кокорин подписал со "Спартаком" контракт по схеме "3+1". Сегодня московский клуб заявил Кокорина под 9-м номером на предстоящий сезон в РПЛ.
В минувшем сезоне РПЛ нападающий выступал в составе "Сочи" на правах аренды, за который отыграл 10 матчей и забил 7 мячей. Контракт Кокорина принадлежал "Зениту".
По данным СМИ, Кокорин будет получать в "Спартаке" 3 млн евро за сезон.
Источник: "Матч ТВ"
Червиченко заявил, что Кокорин для "Спартака" - проблема
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о перспективах нападающего Александра Кокорина в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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