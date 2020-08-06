- Если эта тенденция сохранится, все превратится в очередную клоунаду. "Сочи" - "Ростов" это клоунада. И здесь будет тоже самое. Потому что сейчас все клубы из верхней части таблицы лихорадочно начнут искать сателлитов, которые за мзду малую…
Мы сейчас стоим на грани очень серьезного вызова. Я знаю позицию многих клубов, она довольно жесткая по отношению и к ситуации "Зенита", и к ситуации "Спартака", который в ответ "на наглое бесчинство бухгалтера Кукушкинда" решил ударить со всей пролетарской прямотой, - цитирует Кикнадзе Sport24.
Напомним, вчера, 6 августа, 11 клубов против пяти проголосовали за то, чтобы в регламенте была прописано ограничение на аренду не более 2 футболистов из одного клуба в другой. Такое решение не поддержали "Спартак", "Уфа", "Химки", "Зенит" и "Сочи". Финальное решение остается за исполкомом РФС.
Напомним, в июле появилась информация, что "Химки" и "Спартак" в новом сезоне планируют плотно сотрудничать. Несколько дней назад в отставку был отправлен главный тренер подмосковного клуба Сергей Юран. В СМИ сообщалось, что руководство "Спартака" повлияло на решение уволить специалиста.
Кикнадзе: позиция многих к ситуации с фарм-клубами довольно жесткая
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил мнение о фарм-клубах в РПЛ.
Фото: РИА Новости
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