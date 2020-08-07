Контракт с 33-летним защитником продлен на один сезон. Набабкин защищает цвета армейцев с 2010 года. С тех пор он вместе с ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, обладателем двух Кубков страны и трех Суперкубков России.
В минувшем сезоне РПЛ Набабкин в составе ЦСКА провел 13 матчей.
Набабкин продлил контракт с ЦСКА
ЦСКА объявил о заключении новой сделки с защитником Кириллом Набабкиным.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!