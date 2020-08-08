Болельщики начали освистывать Кикнадзе, когда прозвучала его фамилия.
Встреча с болельщиками была организована в рамках открытой тренировки "Локомотива". На мероприятии москвичи также представят новичков клуба и получал серебряные медали за выступление в прошлом сезоне РПЛ.
Ранее у Кикнадзе и фанатов возник конфликт. Поводом для него стало увольнение Юрия Сёмина с поста главного тренера команды. Во время одного из матчей Кикнадзе показал в адрес фанатов средний палец. За это функционера Комитет по этике РФС оштрафовал на 300 тыс. рублей.
Болельщики "Локомотива" освистали Кикнадзе на встрече с командой
Фанаты московского "Локомотива" негативно отнеслись к появлению на встрече с командой гендиректора клуба Василия Кикнадзе.
Фото: ТАСС
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