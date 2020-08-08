"Ростов" одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил Павел Мамаев. Он стал 50-м в карьере полузащитника.
"Всё хорошо, тренеры нас подвели в отличном состоянии. Вся команда чувствовала себя хорошо. Приятно, когда твои голы приносят положительный результат. Забью ли сотню голов? Посмотрим. На всё воля Божья", — цитирует Мамаева пресс-служба "Ростова".
"Ростов" во втором туре РПЛ сыграет с "Зенитом". "Тамбов" в следующем туре ждёт матч с ЦСКА.
Мамаев: приятно, когда твои голы приносят положительный результат
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев подвёл итог матча первого тура РПЛ с "Тамбовом".
ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!