"Семак в "Зените" столкнулся с проблемой русского языка, потому что бразильцы правят балом. Когда Семак делает замены, то бразильцы выходят на поле с недовольными мордами. Мне это не нравится. "Зенит" — один из лидеров чемпионата, но в команде должны быть свои игроки. Нужно поменьше иностранцев. У нас полно самородков в любом виде деятельности, просто их надо довести до ума и не загубить", - сказал Силкин.
В последних четырех матчах Российской Премьер-Лиги "Зенит" не одержал ни одной победы. Петербуржцы проиграли "Рубину" (0:2) на своем поле, в гостях уступили "Динамо" (1:0), упустили победу над "Факелом" (1:1) в самой концовке встречи. В последней игре подопечные Сергея Семака проиграли при своих болельщиках ЦСКА (0:1). Серия без побед привела к тому, что "сине-бело-голубые" уступили лидерство "Динамо", у коллектива из Санкт-Петербурга 51 балл, у динамовцев стало 53 очка. На третьем месте расположился "Краснодар" с 50 набранными баллами.
Источник: "Чемпионат"
Силкин: Семак столкнулся с проблемой русского языка, потому что бразильцы правят балом
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин поделился мнением о проблемах главного тренера "Зенита" Сергея Семака, упомянув не говорящих по-русски легионеров.
Фото: ФК "Зенит"