По информации источника, в летнее трансферное окно "Палмейрас" планирует выкупить бразильца у петербуржского клуба.
Клаудиньо присоединился к "Зениту" в августе 2021 года из бразильского "РБ Брагантино" за 12 миллионов евро. За 100 игр, проведенных за клуб из Санкт-Петербурга, бразилец сделал 25 голевых передач и забил 20 голов, в том числе двумя забитыми мячами Клаудиньо отметился в Лиге чемпионов и еще двумя в Лиге Европы. По оценке Transfermarkt стоимость игрока составляет 18 миллионов евро, контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года.
Источник: "Чемпионат"
"Палмейрас" хочет выкупить Клаудиньо у "Зенита" в конце сезона
Бразильский клуб "Палмейрас" заинтересовался полузащитником "Зенита" Клаудиньо и хочет приобрести его этим летом.
Фото: Фк "Зенит"