В первом туре нового сезона туляки сыграют с "Ахматом".
"Мы и так уже засиделись весной во время карантина, сейчас нам дали пять дней выходных. Нормально.
Пауза меньше между сезонами, но входить легче, мы в тонусе. Нет долгих сборов, уверен, что подготовимся хорошо", - приводит слова игрока официальный сайт тульского клуба.
Напомним, что перерыв чемпионата в связи с коронавирусной пандемией длился с середины марта по 19 июня.
Хагуш - о коротком отпуске: и так засиделись во время карантина
Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш поделился мнением по поводу короткой паузы между сезонами этим летом.
Фото: ФК "Арсенал Тула"
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