Хагуш - о коротком отпуске: и так засиделись во время карантина

Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш поделился мнением по поводу короткой паузы между сезонами этим летом.

Фото: ФК "Арсенал Тула"

В первом туре нового сезона туляки сыграют с "Ахматом".



"Мы и так уже засиделись весной во время карантина, сейчас нам дали пять дней выходных. Нормально.



Пауза меньше между сезонами, но входить легче, мы в тонусе. Нет долгих сборов, уверен, что подготовимся хорошо", - приводит слова игрока официальный сайт тульского клуба.



Напомним, что перерыв чемпионата в связи с коронавирусной пандемией длился с середины марта по 19 июня.