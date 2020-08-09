Осипенко - об игре с "Тамбовом": непростой матч? Я бы так не сказал

Игрок "Ростова" прокомментировал результат матча первого тура РПЛ с "Тамбовом" (1:0).

Фото: ФК "Ростов"

Напомним, единственный гол в составе дончан забил Павел Мамаев.



"Непростой матч получился? Не сказал бы. У соперников были какие-то подходы к воротам, но опасных моментов я не припомню. В обороне сыграли нормально, а самое главное — выиграли", - приводит слова защитника официальный сайт "Ростова".



Отметим, что в донской клуб Осипенко перешёл из "Тамбова".



В прошедшем сезоне игрок провёл 9 матчей в составе "Ростова" в рамках РПЛ.