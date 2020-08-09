Напомним, что в минувшем сезоне Жамалетдинов выступал в чемпионате Польши за "Лех" на правах аренды. За 11 матчей в составе польского клуба нападающий отметился одной результативной передачей.
За основную команду ЦСКА Жамалетдинов выступает с 2017 года. За это время форвард принял участие в 30 матчах и забил 4 гола.
Сегодня, 9 августа, в матче первого тура РПЛ "Уфа" уступила "Краснодару" со счётом 0:3.
Источник: "Горобзор".
Жамалетдинов будет выступать за "Уфу"
Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов в ближайшее время перейдёт в "Уфу". Сообщается, что форвард уже провёл несколько тренировок в составе башкирского клуба.
Фото: ФК ЦСКА
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