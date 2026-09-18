Гости вышли вперед благодаря форварду Дилану Ортису, реализовавшему пенальти на 31-й минуте игры. На 69-й минуте полузащитник Георгий Борисов сравнял счет, а на 81-й минуте форвард Рамазан Гаджимурадов принес хозяевам поля победу.
Отметим, челябинская команда прервала свою шестиматчевую безвыигрышную серию (4 поражения и 2 ничьих).
Первая лига
12 тур
Голы: Борисов, 69, Гаджимурадов, 81 - Ортис, 31 (пен).
"Челябинск": Ломаев (Тусеев, 46), Бердников, Кочиев, Грибакин, Левин, Покотыло (Каменщиков, 66), Борисов, Макаров (Кертанов, 46), Гаджимурадов, Урванцев, Сафронов (Бем, 46).
"Уфа": Беленов, Черов, Озманов, Агапов, Гилязетдинов, Липовой, Тарба, Исаев, Ахатов (Гонгадзе, 71), Агеян, Ортис.
"Челябинск" вырвал победу у "Уфы" и прервал безвыигрышную серию
Фото: ФК "Уфа"