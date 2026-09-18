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"Сочи" потерял очки в домашнем матче с главным аутсайдером Первой лиги

"Сочи" сыграл на своем поле вничью со "СКА-Хабаровск" в 12-м туре Первой лиги (1:1).
Фото: ФК "Сочи"
Нападающий Захар Фёдоров реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед уже на третьей минуте игры. На 12-й минуте гости сравняли счет благодаря голу форварда Аршака Коряна.

Таким образом сочинская команда потеряла очки и не сумела подняться на второе место в турнирной таблице. Хабаровчане остались на последней строчке в чемпионате.

Первая лига

12 тур

Голы: Фёдоров, 2 (пен) - Корян, 12.

"Сочи": Митров, Солдатенков, Стоич, Литвинов, Магаль, Заика (Кузьмин, 62), Мециев, Макарчук (Пасевич, 72), Игнатов (Мелёшин, 82), Фёдоров, Шейдаев (Барт, 83).

"СКА-Хабаровск": Штепа, Савичев, Гребёнкин (Фомин, 73), Жиров, Борисов (Чирков, 68), Маркитесов, Багиев, Моцпан, Горелишвили (Алиев, 57), Глотов (Максимов, 69), Корян (Школик, 57).

Предупреждения: Литвинов, 19, Савичев, 32, Мециев, 33, Калинин, 63.

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