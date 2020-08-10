Матч "Спартак" - "Сочи" завершился вничью со счетом 2:2.
Соболев: мамуля, я исполню твою мечту
Нападающий "Спартака" Александр Соболев поблагодарил всех за поддержку после смерти матери.
Фото: "Спорт-Экспресс"
В матче первого тура РПЛ с "Сочи" Соболев забил мяч и посвятил его маме, которой не стало 1-го августа. За снятую футболку форвард красно-белых получил желтую карточку.
Матч "Спартак" - "Сочи" завершился вничью со счетом 2:2.
Матч "Спартак" - "Сочи" завершился вничью со счетом 2:2.
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