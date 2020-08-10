Судья Василий Казарцев ошибочно назначил в ворота "Спартака" пенальти в концовке. В итоге "Сочи" ушёл от поражения, сыграв вничью 2:2. Первый мяч сочинцы также забили с сомнительного пенальти.
После матча владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.
"На мой взгляд, Российскому футбольному союзу нужно очень серьёзно подойти к этой ситуации. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать" - приводит слова Жукова ТАСС.
Почётный президент ОКР Жуков считает, что результат матча "Спартака" и "Сочи" надо аннулировать
Почётный президент Олимпийского комитета Александр Жуков, занимающий пост вице-спикера Госдумы, отреагировал на судейский скандал в матче первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
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