Широкову может грозить уголовное наказание за избиение арбитра

Юрист Андрей Князев рассказал о возможном наказании для экс-ирока сборной России Романа Широкова, который избил судью в любительском матче.
Фото: Газета.ру
- Прежде всего, наказание зависит от степени тяжести побоев. Один или два удара по лицу – это административное или уголовное наказание. Если же были средние или тяжкие телесные повреждения, наказание будет котироваться уголовным преступлением и лишением свободы. Нет никакой разницы, где это произошло: на футбольном, на хоккейном поле, на улице. Тюремное заключение зависит от того, какие телесные повреждения были причинены. Если человек через месяц умрёт, возможно реальное лишение свободы.

Обычно, если драки происходят на футбольных полях, то следует административное наказание и штраф в размере до 5-10 тыс. Речь будет идти об уголовном наказании, если человек потерял трудоспособность на какое-то время или стал инвалидом, - цитирует Князева Чемпионат.

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Теги: Широков
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