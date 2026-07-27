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У Неймара возник конфликт с игроками "Сантоса" - источник

У Неймара возникли разногласия с частью игроков "Сантоса".
Фото: Getty Images
Как утверждают бразильские СМИ, после матча с "Шапекоэнсе" форвард в грубой форме раскритиковал полузащитника Габриэла Бонтемпо и защитника Жоау Ананиаса.

Сообщается, что поведение нападающего вызвало недовольство не только среди футболистов, но и в тренерском штабе с руководством клуба, которые опасаются ухудшения атмосферы в коллективе.

По данным Globo Esporte, в "Сантосе" намерены провести внутреннюю проверку обстоятельств произошедшего.

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