У Неймара возник конфликт с игроками "Сантоса" - источник

У Неймара возникли разногласия с частью игроков "Сантоса".

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Как утверждают бразильские СМИ, после матча с "Шапекоэнсе" форвард в грубой форме раскритиковал полузащитника Габриэла Бонтемпо и защитника Жоау Ананиаса.



Сообщается, что поведение нападающего вызвало недовольство не только среди футболистов, но и в тренерском штабе с руководством клуба, которые опасаются ухудшения атмосферы в коллективе.



По данным Globo Esporte, в "Сантосе" намерены провести внутреннюю проверку обстоятельств произошедшего.