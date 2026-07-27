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Стал известен предварительный диагноз Боселли после матча с "Рубином"

Нападающий "Краснодара" Хуан Боселли, вероятнее всего, получил перелом носа в матче первого тура РПЛ против "Рубина".
Фото: ФК "Краснодар"
Согласно протоколу встречи, форварду предварительно диагностировали закрытый перелом костей носа со смещением.

Повреждение уругваец получил после жёсткого фола Ильи Рожкова, который уже на 18-й минуте был удалён с поля после вмешательства VAR.

Несмотря на травму, Боселли продолжил игру, отметился голом и результативной передачей, а был заменён лишь на 77-й минуте.

Источник: "Матч ТВ"

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