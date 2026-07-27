Согласно протоколу встречи, форварду предварительно диагностировали закрытый перелом костей носа со смещением.
Повреждение уругваец получил после жёсткого фола Ильи Рожкова, который уже на 18-й минуте был удалён с поля после вмешательства VAR.
Несмотря на травму, Боселли продолжил игру, отметился голом и результативной передачей, а был заменён лишь на 77-й минуте.
Источник: "Матч ТВ"
Стал известен предварительный диагноз Боселли после матча с "Рубином"
Нападающий "Краснодара" Хуан Боселли, вероятнее всего, получил перелом носа в матче первого тура РПЛ против "Рубина".
Фото: ФК "Краснодар"