Видео эпизода можно посмотреть здесь.
- Широков выходит один на один. Соперник играет то ли в мяч, то ли нет - спорный момент. Арбитр показывает - продолжаем игру. Роман орет матом все, что он любит. Судья тянется за красной карточкой, Тихонов это видит и убирает арбитра в сторону, поскольку слышит угрозы от Широкова: "Покажешь красную, я тебе ... (ударю)". Рефери показывает красную, Роман со всего размаху влетает в него - метит в челюсть, попадает в бровь куда-то. Судья падает, Широков еще бьет ему по животу. Конец игры, конец всего. Я не знаю, это уголовка какая-то. Я такого не видел нигде - ни в ЛФЛ, ни во дворе.
Источник: телеграм-канал "Ноу криминалити"
"Это уголовка какая-то". Игрок любительского матча рассказал, почему Широков избил судью
Виктор Кравченко, который играл против команды экс-игрока сборной России Романа Широкова, рассказал, почему хавбек ударил арбитра встречи Никиту Данченкова.
Фото: Чемпионат
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