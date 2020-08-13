Еськов выполнял обязанности видеоассистента во время игры первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2). Сообщается, что Еськова допрашивали на детекторе лжи около пяти часов.
Ранее подобную процедуру прошел главный арбитр матча Василий Казарцев. Ожидается, что результаты проверки будут известны завтра, 14 августа.
Источник: "СЭ"
Еськова допрашивали на полиграфе пять часов
Арбитр Алексей Еськов прошел проверку на полиграфе.
Фото: "Чемпионат"
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