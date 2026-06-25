Каборе: Галицкий забрал меня из "Кубани" на вертолете

- То, что он забрал меня из "Кубани" на вертолете. В прямом смысле! Я должен был подписать контракт с "Краснодаром" — чтобы это сделать, Галицкий лично прилетел ко мне.
После этого я понял — надо подписывать. Помню, что Галицкий был на тренировках каждый день, говорил со всеми футболистами, - цитирует Каборе "Матч ТВ".
Шарль Каборе перешел в "Краснодар" из "Кубани" в июле 2016 года, также он выступал за московское "Динамо", "Марсель" и французский "Ньор". Всего полузащитник провел в Российской Премьер-Лиге 188 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 15 результативных передач. Каборе завершил карьеру профессионального футболиста в январе 2025 года.
Напомним, что по итогам прошлого сезона краснодарцы завоевали серебряные медали чемпионата России, отстав от петербургского "Зенита" в турнирной таблице на два балла.