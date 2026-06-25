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Каборе: Галицкий забрал меня из "Кубани" на вертолете

Экс-игрок "Краснодара" Шарль Каборе поделился самым ярким воспоминанием о Сергее Галицком.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Каборе, Галицкий забрал его на вертолете, также владелец "Краснодара" каждый день посещал тренировки команды.

- То, что он забрал меня из "Кубани" на вертолете. В прямом смысле! Я должен был подписать контракт с "Краснодаром" — чтобы это сделать, Галицкий лично прилетел ко мне.

После этого я понял — надо подписывать. Помню, что Галицкий был на тренировках каждый день, говорил со всеми футболистами, - цитирует Каборе "Матч ТВ".

Шарль Каборе перешел в "Краснодар" из "Кубани" в июле 2016 года, также он выступал за московское "Динамо", "Марсель" и французский "Ньор". Всего полузащитник провел в Российской Премьер-Лиге 188 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 15 результативных передач. Каборе завершил карьеру профессионального футболиста в январе 2025 года.

Напомним, что по итогам прошлого сезона краснодарцы завоевали серебряные медали чемпионата России, отстав от петербургского "Зенита" в турнирной таблице на два балла.

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