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Член совета директоров "Локомотива" - о Джикии: не знаю, что он сейчас из себя представляет

Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов отреагировал на подписание Георгия Джикии.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Филатова, он не знает, в какой форме сейчас Джикия.

- Я его не видел и не слышал 100 лет, поэтому нет мнения.

Не знаю, что он сейчас из себя представляет, поэтому ничего комментировать не могу, - приводит слова Филатова "Матч ТВ".

Вчера, 24 июня, московский "Локомотив" объявил о подписании центрального защитника Георгия Джикии - контракт с россиянином заключен до июня 2027 года. Напомним, что в прошлом сезоне Джикия выступал за турецкий "Антальяспор", а ранее был игроком подмосковных "Химок", московского "Спартака", пермского "Амкара" и нальчикского "Спартака".

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