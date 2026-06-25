Член совета директоров "Локомотива" - о Джикии: не знаю, что он сейчас из себя представляет

- Я его не видел и не слышал 100 лет, поэтому нет мнения.
Не знаю, что он сейчас из себя представляет, поэтому ничего комментировать не могу, - приводит слова Филатова "Матч ТВ".
Вчера, 24 июня, московский "Локомотив" объявил о подписании центрального защитника Георгия Джикии - контракт с россиянином заключен до июня 2027 года. Напомним, что в прошлом сезоне Джикия выступал за турецкий "Антальяспор", а ранее был игроком подмосковных "Химок", московского "Спартака", пермского "Амкара" и нальчикского "Спартака".