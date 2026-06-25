Спортдир "Родины": нам точно не будет стыдно в РПЛ

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин высказался о предстоящем дебюте клуба в РПЛ.

Фото: ФК "Родина"

Нам точно не будет стыдно в РПЛ. На нас будут ходить, аудитория растёт быстро, - цитирует Зинина "Чемпионат"

По словам Зинина, на матчи "Родины" будут ходить люди, и за команду не будет стыдно.- Прошедший сезон был вторым, когда мы действительно по-настоящему ставили задачу подняться в Премьер-лигу. У нас появились болельщики — мы проделали очень большую работу по их привлечению.По итогам сезона-2025/26 московская "Родина" стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-Лигу. Второе место в Первой Лиге занял воронежский "Факел", который также напрямую поднялся в элитный российский дивизион.