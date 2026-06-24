Футболист "Зенита": если посчитать, то сезон нашего столетия действительно только что завершился

- Это не отложенное столетие, как кто-то говорит или не понимает. Насколько я понимаю, клуб изначально закладывал программу столетия на весь свой сотый год: выставка, документальный фильм, мероприятия в городе, шеврон и другие вещи — это наше право.
А если посчитать, то сезон нашего столетия действительно только что завершился 25 мая, когда "Зениту" исполнилось 101 и мы вступили в свой новый век, - приводит слова Глушенкова "СЭ".
По итогам минувшего сезона петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, "Краснодар" завоевал серебряные медали, а "Локомотив" - бронзовые. Сине-бело-голубые завоевали трофей в год своего столетия, как было заявлено самим клубом. Некоторые историки утверждали, что на самом деле петербуржцам еще не исполнилось сто лет и в клубе неправильно посчитали дату основания "Зенита".
Напомним, что команде Сергея Семака предстоит сыграть со столичным "Спартаком" в матче за Суперкубок России - встреча состоится 18 июля в Нижнем Новгороде.