"Трансферная кампания идет каждый день, мы принимаем участие в этой работе. Она еще продолжается. Нам нужна глубокая скамейка", - сказал Гунько.
Ранее "Химки" арендовали Александра Ломовицкого, Брайана Идову и Данила Липового.
Во втором туре РПЛ "Химки" сыграли вничью с "Сочи" 1:1.
Источник: "Матч ТВ"
Гунько заявил, что "Химках" нужна глубокая скамейка
Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько рассказал о работе на трансферном рынке.
Фото: ФК "Химки"
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