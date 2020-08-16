Конфликт произошёл после того, как "Локомотив" не стал продлевать контракт с Юрием Сёминым, который занимал пост главного тренера. Его сменил Марко Николич.
После этого фанаты регулярно протестуют и исполняют матерные кричалки в адрес руководителей.
"Я — футболист, который должен уважать генерального директора и главного тренера команды, за которую играю. Мы не можем поменять какие-то решения или переписать историю. Сейчас очень важно, чтобы каждый игрок, болельщики и сотрудники клуба двигались в одном направлении", - цитирует Крыховяка Sport24.
Крыховяк - о конфликте фанатов с Кикнадзе: мы не можем поменять какие-то решения и переписать историю
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал о своём отношении к конфликту руководства клуба и фанатов.
Фото: РИА "Новости"
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