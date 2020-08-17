Телеграм-канал журналиста Вячеслава Короткина сообщает, что трансфер можно считать практически свершившимся. Сумма за переход Фукса в ЦСКА составит 8 млн евро, рассказал бразильский журналист Карлос Ласерда в "твиттере".
Защитник "Интернасьоналя", регулярно выходивший в стартовом составе команды, 16 августа не попал в заявку на матч с "Флуминенсе". Ещё одним подтверждением скорого перехода Фукса в ЦСКА служит тот факт, что мама и сестра бразильца подписались на "армейцев" в социальных сетях.
Фукс является воспитанником "Интернасьоналя". Также бразилец является основным игроком сборной своей страны до 23 лет.
Сделка ЦСКА по Фуксу практически завершена. Москвичи заплатят 8 млн евро
Бразильский центральный защитник Бруно Фукс, принадлежащий бразильскому клубу "Интернасьонал", близок к переходу в ЦСКА.
Фото: ФК "Интернасьонал"
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