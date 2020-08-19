Нападающий получил новую травму в начале августа.
"Лука тренируется с командой. Через четыре недели он будет полностью готов и сможет принимать участие в матчах. Марко Николич сказал, что рассчитывает на него", — цитирует агента Sport24.
За "Локомотив" форвард выступает с августа 2019 года.
Агент назвал сроки восстановления Джорджевича
Форвард "Локомотива" Лука Джорджевич восстановится в течение четырёх недель, сообщил его агент Игорь Глушевич.
Фото: ТАСС
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