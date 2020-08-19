ВАР спас Васильева от спартаковских проклятий. Но Беленов вышел за линию до удара

"В момент, когда вратарь выходит с линии ворот до удара, там должен быть большой просвет между линией и вратарем. ВАР должен быть полностью уверен в том, что вратарь находится не на линии, не должно быть никаких сомнений"

"По правилам должна быть очевидна выгода в результате нарушения правил"