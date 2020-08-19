ВАР спас Васильева от спартаковских проклятий. Но Беленов вышел за линию до удара

Скандала позволило избежать решение ВАР. Сергей Карасев своевременно вмешался в ход встречи и указал рефери на его явную и очевидную ошибку. Васильев сбегал к монитору и уверенно назначил пенальти.
Впрочем, полностью избежать ошибок судейской бригаде не удалось. На повторе с камеры, расположенной в углу ворот, видно, что в момент удара Беленов вышел с линии ворот - обе его ноги не касались лицевой линии.
На семинаре для журналистов в конце февраля этого года руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин заявлял, что видеоассистенты будут следить за соблюдением правила игры вратарей при пенальти. Он говорил:
"В момент, когда вратарь выходит с линии ворот до удара, там должен быть большой просвет между линией и вратарем. ВАР должен быть полностью уверен в том, что вратарь находится не на линии, не должно быть никаких сомнений"
Могли ли в данном эпизоде возникнуть сомнения у Карасева?
Помимо этого, в момент удара Ларссона в штрафную вбежали сразу 3 игрока "Уфы", что формально, безусловно, является нарушением правил. Но здесь все-таки можно найти повод для снисхождения со стороны судей. Нарушившие правила полевые игроки не приняли непосредственного участия в эпизоде - мяч ушел за пределы поля после сейва Беленова.
Калошин, к слову, на семинаре выдал еще одну полезную фразу:
"По правилам должна быть очевидна выгода в результате нарушения правил"
Из этой мысли вполне логично, что в данном эпизоде вбежавшие игроки не получают выгоду. В качестве ее получателя предстает Беленов, который с помощью сделанного шага отбивает пенальти.
Скриншоты: трансляция Матч Премьер