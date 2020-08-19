ВАР спас Васильева от спартаковских проклятий. Но Беленов вышел за линию до удара

Сергей Карасев, работавший на матче в качестве видеоассистента, исправил несправедливость. "Спартак", правда, не реализовал пенальти, но, кажется, вратарь "Уфы" нарушил правила.
На 9-й минуте встречи 3-го тура Премьер-Лиги между "Уфой" и "Спартаком" Боян Йокич рукой прервал подачу в штрафную своей команды. На скриншоте выше четко виден момент нарушения правил. Но главный арбитр Станислав Васильев не зафиксировал фол. Отметим, что с его позиции разглядеть игру рукой было непросто. Здесь должен был прийти на помощь ассистент на бровке, но этого не произошло.

Скандала позволило избежать решение ВАР. Сергей Карасев своевременно вмешался в ход встречи и указал рефери на его явную и очевидную ошибку. Васильев сбегал к монитору и уверенно назначил пенальти.


Впрочем, полностью избежать ошибок судейской бригаде не удалось. На повторе с камеры, расположенной в углу ворот, видно, что в момент удара Беленов вышел с линии ворот - обе его ноги не касались лицевой линии.


На семинаре для журналистов в конце февраля этого года руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин заявлял, что видеоассистенты будут следить за соблюдением правила игры вратарей при пенальти. Он говорил:
"В момент, когда вратарь выходит с линии ворот до удара, там должен быть большой просвет между линией и вратарем. ВАР должен быть полностью уверен в том, что вратарь находится не на линии, не должно быть никаких сомнений"

Могли ли в данном эпизоде возникнуть сомнения у Карасева?

Помимо этого, в момент удара Ларссона в штрафную вбежали сразу 3 игрока "Уфы", что формально, безусловно, является нарушением правил. Но здесь все-таки можно найти повод для снисхождения со стороны судей. Нарушившие правила полевые игроки не приняли непосредственного участия в эпизоде - мяч ушел за пределы поля после сейва Беленова.


Калошин, к слову, на семинаре выдал еще одну полезную фразу:
"По правилам должна быть очевидна выгода в результате нарушения правил"

Из этой мысли вполне логично, что в данном эпизоде вбежавшие игроки не получают выгоду. В качестве ее получателя предстает Беленов, который с помощью сделанного шага отбивает пенальти.

Скриншоты: трансляция Матч Премьер

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Уфа Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

Бывший тренер "Спартака" Каррера может возглавить "Дженоа"
Газизов отреагировал на слухи об интересе "Наполи" к Джикии
Хинкель рассказал о травме Кокорина 1
Беленов лучший, Соболев худший, Ларссон частично отмазался. Оценки за "Уфа" – "Спартак"
Николич: я недоволен только результатом
Хинкель заявил, что "Спартак" спокойно едет домой с одним заработанным очком 3
"Зенит" - ЦСКА: Дзюба в основном составе 13
Матвеев - о матче с "Локомотивом": такие игры надо дожимать
Евсеев: где эти шесть очков для "Спартака"? 9
Президент "Тамбова" заявил, что клуб подаст апелляцию на удаление Грицаенко
"Спартак" не смог обыграть в гостях "Уфу" 58
"Урал" не удержал победу в матче с "Локомотивом" 14
"Динамо" и "Ростов" объявили составы на матч 3-го тура РПЛ
Гунько: нас никто не "возил" в первых турах
Арбитр Федотов заявил, что "Спартак" должен был перебить пенальти в ворота "Уфы" 15
"Ахмат" - "Ротор": составы команды
Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе Рейньера
ВАР спас Васильева от спартаковских проклятий. Но Беленов вышел за линию до удара 12
Смольников заявил, что хочет попасть с "Краснодаром" в групповой этап Лиги чемпионов 2
Аверьянов вернулся в "Спартак"
Агент назвал сроки восстановления Джорджевича
Спортивного директора "Чайки" и игрока "Коломны" дисквалифицировали за ставки
Источник: Ал. Миранчук близок к переходу в "Милан" 10
Урунов попал в заявку на матч "Спартака" с "Уфой" 2
Кирьяков - о возможной натурализации Малкома: я двумя руками "за" 6
"Урал" - "Локомотив": команды назвали стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ
Филипп: "Зенит", "Ростов" и "Краснодар" были бы заметны и в немецком футболе
"Барселона" назвала имя нового спортивного директора, который сменит Абидаля
Отец форварда "Спартака" войдёт в тренерский штаб Кумана в "Барселоне" 6
Куман: "Барселона" - клуб моей мечты 1
Все новости