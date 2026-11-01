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Голкипер "Родины" рассказал, как экс-защитник ЦСКА Бекао повлиял на команду

Голкипер "Родины" Сергей Волков рассказал о влиянии Родриго Бекао на команду.
Фото: Globl Look Press
По словам Волкова, Бекао влился в коллектив и добавил опыта.

- Он добавил опыта, потому что поиграл в хороших клубах на топ-уровне. Но главное, что он в раздевалке спокойный, уравновешенный, влился в коллектив, как и остальные легионеры.

Было бы тяжелее, если бы иностранцы не смогли этого сделать. Они молодцы в этом плане, мы им безумно благодарны, - цитирует Волкова "Чемпионат".

Родриго Бекао перешел в "Родину" в летнее трансферное окно из "Фенербахче" на правах аренды. Защитник провел за столичный клуб во всех турнирах пять матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Рыночная стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 2 миллиона евро.

Ранее Бекао выступал за ЦСКА, итальянский "Удинезе", "Касымпашу" и "Фенербахче". На данный момент "Родина" занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками в своем активе.

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