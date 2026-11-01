Голкипер "Родины" рассказал, как экс-защитник ЦСКА Бекао повлиял на команду

Голкипер "Родины" Сергей Волков рассказал о влиянии Родриго Бекао на команду.

Фото: Globl Look Press

- Он добавил опыта, потому что поиграл в хороших клубах на топ-уровне. Но главное, что он в раздевалке спокойный, уравновешенный, влился в коллектив, как и остальные легионеры.