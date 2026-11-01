Сегодня, 1 октября, калининградская "Балтика" примет на домашнем стадионе тольяттинский "Акрон" в рамках 13 тура Российской Премьер-Лиги, старт этой встречи запланирован на 17:30 по московскому времени. В прямом эфире матч будет доступен на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.
По итогам 12 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 14 набранными очками, волжане располагаются на 13 строчке с 12 баллами в своем активе.
"Балтика" - "Акрон": где смотреть прямую трансляцию 13 тура РПЛ
"Балтика" Калининград - "Акрон" Тольятти: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча 13 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Балтика"