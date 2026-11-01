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Мостовой - о матче "Спартака" с "Локо": играют в гостях, спокойно ничего не будет

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче "Спартака" с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Мостового, "Спартаку" не будет просто в матче с "Локомотивом".

- Как спокойно? Нет, играют в гостях, спокойно ничего не будет. "Локомотив" — принципиальный соперник. Непросто будет.

Кто окажется сильнее в итоге? Мне хочется, конечно, чтобы "Спартак". Тем более можно воспользоваться этой нервозностью у "Локомотива". В Кубке проиграли и вылетели. Хочется воспользоваться. Но раненый зверь все равно опасен, - цитирует Мостового "Матч ТВ".

В воскресенье, 1 октября, московский "Спартак" сыграет на выезде со столичным "Локомотивом" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:45 по московскому времени.

Напомним, что на данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками, команда Михаила Галактионова располагается на 14 строчке с 11 баллами в своем активе. Ранее "железнодорожники" уступили ЦСКА в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России и потеряли математические шансы на выход в плей-офф турнира.

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