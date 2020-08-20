Переговоры находятся на начальной стадии.
Илья Шкурин стал игроком ЦСКА в зимнее трансферное окно, перейдя из брестского "Динамо". Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
В составе "армейцев" форвард провёл два матча в текущем сезоне РПЛ и забил один гол.
Ранее Шкурин получил вызов в сборную Белоруссии, однако Илья заявил, что до тех пор, пока у власти остаётся президент Александр Лукашенко, он не будет выступать за свою страну.
Источник: Чемпионат
Форвард ЦСКА Шкурин может продолжить карьеру в "Химках"
Нападающий ЦСКА Илья Шкурин может перейти в "Химки" на правах аренды.
Фото: Матч ТВ
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