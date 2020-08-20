Директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что речь идёт лишь о слухах. По словам Фетисова, в клубе рассчитывают, что Кокорин дебютирует за "Спартак" уже в следующем туре.
"Это слухи. Мы надеемся на его выход в матче с "Локомотивом", — цитирует Фетисова РБК.
Кокорин перебрался в "Спартак" на правах свободного агента. Он пропустил три стартовых тура нового сезона из-за травмы.
В "Спартаке" опровергли слухи, согласно которым Кокорин не сыграет до паузы на матчи сборных
"Спартак" отреагировал на появившиеся слухи, согласно которым форвард команды Александр Кокорин не выйдет на поле в матчах трёх следующих туров.
Фото: Sportbox
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