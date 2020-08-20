Из-за повреждения швед пропустил 14 месяцев. Он смог выйти на поле в матче третьего тура РПЛ с тульским "Арсеналом". Встреча закончилась победой краснодарцев со счётом 2:0.
"Когда так долго не играешь, конечно, тебе бывает очень плохо, больно, а в голову лезут мысли, что ты больше не сможешь вернуться на поле. Думаешь: "Окей, это всё. Я больше не смогу вернуться туда, где я был". Но наступает следующий день, находишь в себе силы, и плохие мысли сменяются положительными: "Я буду бороться и смогу вернуться", - цитирует Классона "Чемпионат".
Классон признался, что опасался досрочного завершения карьеры из-за травмы
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон рассказал, как переживал последствия тяжёлой травмы.
Фото: ФК "Краснодар"
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