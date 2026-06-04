Аршавин отреагировал на высказывание ван дер Варта о допинге сборной России

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Я не знаю просто, какой допинг должен быть для футболистов. У нас не цикличный вид спорта. Мы не обижаемся, пускай, ничего страшного", - сказал Аршавин в видео на Youtube-канале Fonbet.

Аршавин заявил, что в футболе не распространено использование допинга."Вот то, как я бегал этот матч, для меня самого удивительно. У них была "группа смерти", они всех разнесли. Но, понимаешь, в футболе ещё почему редко допинг…21 июня 2008 года состоялся матч в рамках 1/4 финала чемпионата Европы между национальными командами Нидерландов и России. Встреча прошла на стадионе "Санкт-Якоб Парк" в Швейцарии. Подопечные Гуса Хиддинга одержали победу со счетом 3:1, забив два мяча в дополнительное время.Ранее экс-игрок сборной Нидерландов Ван дер Варт намекнул, что Россия использовала допинг в той игре.