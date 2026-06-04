Ротенберг: Сафонов напугал игроков "Арсенала" в финале ЛЧ

Президент "Сочи" Борис Ротенберг высказался о голкипере "ПСЖ" Матвее Сафонове.

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"Матвей Сафонов - молодец. Выиграл две Лиги чемпионов подряд, стал великим. В этом сезоне играл много в стартовом составе. Это дорогого стоит. А в финальном матче против "Арсенала" так напугал соперников, что люди били мимо ворот", - сказал Ротенберг "Матч ТВ"

Борис Ротенберг заявил, что футболист стал великим после победы в финале Лиги чемпионов над "Арсеналом".30 мая состоялся матч в рамках финала Лиги чемпионов между французским "ПСЖ" и английским "Арсеналом". Команда Матвея Сафонова одержала победу по итогам серии пенальти (1:1, 4:3 - пенальти). Игроки "канониров" Эберечи Эзе и Габриэл не смогли реализовать 11-метровые удары.