Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Тикнизян вышел на поле в результате замены по ходу матча.
"Были двоякие впечатления. С одной стороны, я рад, что вышел на поле, с другой — результат не лучший, нам чуть-чуть не хватило по игре. На поле вышел с установкой добавить агрессии впереди, прессинговать, навязывать борьбу", - цитирует Тикнизяна пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне. До этого "армейцы" одержали две победы. В РПЛ лидирует "Зенит", являющийся единственным клубом, набравшим девять очков в трёх туров.
Тикнизян: от матча с "Зенитом" остались двоякие впечатления
Фото: ПФК ЦСКА
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