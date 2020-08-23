"После встречи с болельщиками все подумали, что они нам не нужны. Меня либо неправильно истолковали, либо я неправильно донес идею. Я сказал, что, если болельщики хотят, чтобы их авторитет был высок, от них требуется другой уровень поддержки команды. Сегодня болельщики больше поддерживали команду, чем критиковали меня", - цитирует Кикнадзе "Чемпионат".
Напомним, что первое московское дерби нового сезона РПЛ завершилось волевой победой "Спартака" над "Локомотивом" со счётом 2:1. Первыми в игре забили гости, на 10-й минуте отличился защитник "Локо" Мурило. В начале второго тайма Джордан Ларссон после передачи Умярова вновь сделал счёт равным, а на 81-й минуте встречи вышедший на замену Александр Соболев после передачи Алекса Крала принёс победу "Спартаку".
Кикнадзе: сегодня болельщики больше поддерживали команду, чем критиковали меня
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал поддержку болельщиков в дерби со "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"
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