Малафеев признал, что "Зенит" интересовался Джикией, Миранчуками и Головиным

Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о селекции клуба.
Фото: ТАСС
По словам Малафеева, питерцы во время работы в команде Роберто Манчини интересовались сразу несколькими футболистами из клубов-конкурентов.

"Фигурировал ли в списке потенциальных новичков "Зенита" Джикия? С ним было сложно, потому что Манчини не видел его в составе, хотя и по нему, и по Головину, и по Миранчукам, мы прощупывали почву. Это не значит, что "Зенит" вёл переговоры и вот-вот должен был их подписать, но определённая работа по этим игрокам велась", - цитирует Малафеева BobSoccer.

Ранее Малафеев покинул "Зенит". Сообщалось, что у него возник конфликт с руководством клуба, но стороны так и не подтвердили данную информацию.

Джикия остался в "Спартаке", Миранчуки пока и дальше выступают за "Локомотив", лишь Головин сменил ЦСКА на "Монако".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Малафеев Зенит Джикия Миранчук Ал. Миранчук Ан. Головин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Адамов не перейдёт в "Зенит", несмотря на договорённость с "Краснодаром"
Источник: Фукс проходит медицинское обследование для ЦСКА
Побег Васина, промахи Гайча и Эдера, 1:2 вместо 2:0 у "Химок". Сборная неудачников 4 тура РПЛ 2
Полуфинал женской Лиги чемпионов обслужит российский арбитр Пустовойтова
Максименко и Чалов вошли в состав молодёжной сборной на матчи с Польшей и Болгарией 3
УЕФА представил символическую сборную сезона в Лиге чемпионов
Рахимов: "Локомотив" в матче со "Спартаком" был на хорошем уровне только первые 20-25 минут
Агент: Николич считает, что Маурисио может быть хорошей опцией для "Локомотива" 4
Уткин выделил Зобнина по итогам матча "Спартака" и "Локомотива" 1
Ал. Миранчук поддержал Баринова, который пропустит не менее полугода
Источник: Куман проинформировал Суареса, что не рассчитывает на него 2
"Локомотив" подтвердил, что Баринов порвал крестообразную связку 6
"Спартаку" закроют фанатскую трибуну из-за расизма в адрес Гильерме 13
"Уфа" направила официальное письмо главе судейского комитета РФС после матча с "Ростовом" 3
Комитет по этике РФС на следующей неделе рассмотрит высказывания Федуна 6
Малафеев признал, что "Зенит" интересовался Джикией, Миранчуками и Головиным 6
Сервис WhoScored представил символическую сборную 4-го тура РПЛ 1
СМИ: мошенники лишили Конте более 30 млн евро 3
Председатель правления "Уфы": у "Ростова" не было ни малейших шансов на победу, кроме тех, что им Вилков подарил 6
Зинченко: Гвардиола - номер один, я не сказал ничего плохого о тактике "Манчестер Сити" 1
Трио из "Рубина", дуэт из "Спартака" и Сантос. Сборная лучших игроков 4 тура РПЛ 1
Левандовски спал с Кубком Лиги чемпионов (фото) 2
Мостовой: в какой-то момент появились сомнения, может, игроки "Баварии" что-то "кушают" 4
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Хачатурянц: слова главы "Уфы" - однозначно перебор, никакого полиграфа Вилков проходить не будет! 12
Геркус: Тедеско - самый главный актив "Спартака" сейчас 2
Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов 8
Левандовски добился уникального достижения 3
Мурзагулов: снятие "Уфы" с чемпионата? Надеюсь, до этого не дойдет 2
Источник: у Баринова выявлен разрыв крестообразной связки колена 13
Все новости