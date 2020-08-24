По словам Малафеева, питерцы во время работы в команде Роберто Манчини интересовались сразу несколькими футболистами из клубов-конкурентов.
"Фигурировал ли в списке потенциальных новичков "Зенита" Джикия? С ним было сложно, потому что Манчини не видел его в составе, хотя и по нему, и по Головину, и по Миранчукам, мы прощупывали почву. Это не значит, что "Зенит" вёл переговоры и вот-вот должен был их подписать, но определённая работа по этим игрокам велась", - цитирует Малафеева BobSoccer.
Ранее Малафеев покинул "Зенит". Сообщалось, что у него возник конфликт с руководством клуба, но стороны так и не подтвердили данную информацию.
Джикия остался в "Спартаке", Миранчуки пока и дальше выступают за "Локомотив", лишь Головин сменил ЦСКА на "Монако".
Малафеев признал, что "Зенит" интересовался Джикией, Миранчуками и Головиным
Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о селекции клуба.
Фото: ТАСС
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