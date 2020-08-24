По информации источника, петербургский клуб согласовал с "Краснодаром" переход 22-летнего голкипера, а сам Адамов подписал предварительный контракт, но в последний момент "Зенит" решил отказаться от сделки. В краснодарском клубе крайне негативно восприняли отказ "сине-бело-голубых", сообщает Metaratings. На замену Адамову "Краснодар" уже подписал вратаря Евгения Городова.
В нынешнем сезоне Адамов выступал в первенстве ФНЛ за "Краснодар-2".
Адамов не перейдёт в "Зенит", несмотря на договорённость с "Краснодаром"
"Зенит" отказался от трансфера вратаря "Краснодара" Денис Адамов.
Фото: ФК "Краснодар"
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