Зайнутдинов поблагодарил болельщиков "Ростова" за поддержку (фото)

View this post on Instagram

Дорогие болельщики! Хочу сказать большое спасибо за вашу невероятную поддержку! Я рад тому, что почти два года провёл в «Ростове» Спасибо каждому, кто в меня верил. Спасибо руководству, главному тренеру,медицинскому штабу,игрокам, администрации и сотрудникам базы. «Ростов» стал для меня семьей, я чувствовал себя здесь как дома и был по-настоящему счастлив. Футбольная жизнь устроена так, что иногда приходится прощаться. Болельщикам хочу сказать - спасибо за все! Я не прощаюсь, а говорю «до свидания» - потому что «Ростов» навсегда остаётся в моем сердце! Улица Садовая, скамеечка кленовая,Ростов-город, Ростов-Дон!