33-летний футболист получил травму задней поверхности бедра во вчерашнем матче против "Химок" (1:1). Игрок покинул поле в первом тайме, а сегодня стало известно, что он пропустит не менее трёх недель. Об этой ситуации высказался наставник сборной России Станислав Черчесов:
— Я уже переговорил сегодня с Евгением и пожелал скорейшего выздоровления. Сожалеем, что так случилось. Благодаря отличной игре за клуб он заслуженно получил вызов. Тренерский штаб планировал познакомиться с ним в условиях работы национальной команды, как мы делаем практически на каждом сборе, приглашая дебютантов. Надеемся, что Женя восстановится и будет входить в число кандидатов в октябре и ноябре. Но здесь все будет зависеть от его игры. Кстати, хотел бы пожелать здоровья и остальным травмированным футболистам. Прежде всего – Баринову, у которого через несколько дней операция на крестообразной связке, — заявил Черчесов.
Для Луценко этот вызов стал первым в карьере. В минувшем сезоне он забил 15 голов в 28 матчах чемпионата России, став третьим бомбардиром турнира. В нынешнем сезоне на его счету один точный выстрел в пяти матчах.
Сборная России в сентябре сыграет два матча Лиги Наций. Соперниками станут Сербия и Венгрия.
Источник: телеграм-канал сборной России.
В сборной России подтвердили отсутствие Луценко на матчах Лиги Наций в сентябре
В стане сборной России по футболу подтвердили, что нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко не сможет помочь команде в ближайших матчах.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!