Червиченко: слышал, Кикнадзе был назначен практически случайно

- У вас нет ощущения что Кикнадзе старается построить «Локомотив» как мегакорпорацию? Например как SONY, с похожей системой отделов и подразделений?
- Я с Кикнадзе не знаком, но так понял, человек пришёл в клуб из телевидения. Насколько я слышал, назначен он был на свой пост практически случайно. Что он строит, я не понимаю. Что бы что-то в футболе делать, надо либо хорошо играть, либо разбираться. Нужно хорошо понимать в первую очередь саму предметную область. Тем более, когда речь идёт о насколько специфической отрасли как футбол. Для меня был очень показателен выбор нового тренера – хоть кто-нибудь объяснил, почему именно Николич? В клубе нет проблем с деньгами, нет проблем фактически ни с чем. Так почему Николич? Кто-нибудь может мне это объяснить?
Нет, я понимаю, что приглашаю в «Спартак» Тедеско, нам тоже никто ничего не объяснял. Но он хотя бы какой-то клуб в Германии тренировался, играл в Лиге чемпионов. И если поначалу этот выбор для меня был не очень понятен, то сейчас мне работа Тедеско, честно говоря, нравится. «Спартак» стал быстрым, интересным. Да, в команде много дыр и проблем. Но команда уж точно не стала хуже. Нынешний «Спартак» точно не стал хуже, чем он был при Каррере или при Кононове. При Тедеско «Спартак» стал лучше по многим вещам.
И в назначении Тедеско была логика: чемпионат германии, Лига чемпионов. А почему взяли Николича в «Локомотив»? Югославский чемпионат лучше нашего? Нет однозначно. По каким параметрам этого тренера взяли?
Думаю что сейчас ещё пойдёт одно за другим, и так несколько провалов… Ну и будут и будут Сёмина возвращать, когда «Локомотив» будет ниже 10 места?
- Думаете Сёмин вернётся, а Кикнадзе будет искать себе другую работу?
Я не знаю что будет дальше, и как оно пойдёт. Но «Локомотив» и Сёмин это что-то такое единое и неразлучное. Ведь бывают примеры, когда команда и тренер буквально срослись. Сёмин и «Локомотив» как раз тот самый случай. А такие союзы распадаются обычно только по объективным моментам: здоровье, или нечто другое, что бы не позволяло далее тренировать. А сейчас-то Сёмину всё позволяло тренировать. Его вообще убрали непонятно почему. Команда сражалась за Лигу Чемпионов, шла впереди. В этой ситуации убирать Сёмина.
При этом, насколько знаю – у Сёмина не было много вопросов по работе. Но ему просто брали игроков, которые для него были не нужны... И он задавал вопрос – зачем брать тех, кто мне в команде не нужен.
Насколько доходят сведения из разных источников – сейчас в команде появились специалисты, что действительно рассказывают басни про построение команды по классическому корпоративному построению команды и клуба. Построение в стиле корпораций вида конца прошлого века что ли? Но пока руководство слушает этих специалистов – всё оно будет так продолжаться.
- Существуют ли примеры успешных «футбольных корпораций»? Когда клуб построен по классической схеме – отделы, подотделы, подразделения, формализм, разделение ответстветственности по документам, при скорее форме перекидывания этой ответственности друг с друга? Есть примеры успехов корпораций в футболе?
- «Реал»? Да нет, им сколько раз прощали долги. Нет, нынешние ведущие футбольные команды – они всё равно прибыльные. И по крайней они точно не живут за чужие деньги. А суммы там крутятся немалые: от 500 миллионов и до миллиарда в год. И им приходится в каком-то смысле становиться большими корпорациями. Но для них первичен футбол. А, как я понимаю, у нас некоторые люди пытаются сам футбол сделать сопутствующим элементом существования самой этой корпорации.
Но когда основное это сама корпорация, а футбол – сопутствующее, то тогда у вас точно ничего приличного не получится.
Червиченко: слышал, Кикнадзе был назначен практически случайно
Экс-президент "Спартака" высказал мнение о создаваемой корпоративной культуре в "Локомотиве"
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