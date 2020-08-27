Рабинер: в пылу дискуссий вокруг Шмурнова почему-то не обсуждалось, что Орлов с декабря не комментирует футбол

Журналист Игорь Рабинер рассказал, что комментатор Геннадий Орлов больше не может комментировать футбол на "Матч ТВ".