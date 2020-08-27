"В пылу дискуссий вокруг недавней громкой ситуации с моим коллегой Александром Шмурновым почему-то не обсуждалось другое, кадровое решение "Матч ТВ". Как-то незаметно случилось, что еще с прошлого декабря матчи "Зенита", да и какой-либо другой футбол, не комментирует Геннадий Орлов. Это не полный бан. Орлов участвует в качестве гостя в студии в любых футбольных эфирах, комментирует волейбол. Но футбол – нет. Кто принял такое решение – мне говорить не стали, но едва ли такое решение могло быть не согласовано с высшим руководителем "Газпрома", - написал Рабинер в своём телеграм-канале.
Напомним, что после матча "Спартак" - "Сочи" был отстранён от работы комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов из-за критических высказываний в адрес арбитром в прямом эфире.
В настоящее время Орлов является президентом Ассоциации спортивной прессы Санкт-Петербурга, а также президентом Российской ассоциации спортивных комментаторов.
Рабинер: в пылу дискуссий вокруг Шмурнова почему-то не обсуждалось, что Орлов с декабря не комментирует футбол
Журналист Игорь Рабинер рассказал, что комментатор Геннадий Орлов больше не может комментировать футбол на "Матч ТВ".
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!