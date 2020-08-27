По информации источника, 22-летний футболист сегодня ночью прилетит в Москву, чтобы согласовать последние детали контракта с ЦСКА. Сумма трансфера, как сообщалось ранее, составит около 12 млн евро.
До перехода в "Херенвен" нигериец выступал за норвежский "Волеренга". В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Эджуке принял участие в 25 матчах, в которых 9 раз отличился забитым голом и отдал 4 голевых паса.
Источник: Sport24
Сделка ЦСКА по переходу Эджуке может быть завершена в ближайшие дни
Нападающий "Херенвена" Чидера Эджуке близок к продолжению карьеры в чемпионате России.
Фото: gs-sport.ru
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