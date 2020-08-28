Сегодня появилась информация, что Еськова могут пожизненно отстранить от судейства.
"Еськов посыпался на вопросе о том, брал ли он когда-нибудь деньги за свою работу (не от работодателя). Вот так", – написал журналист в телеграм-канале.
Еськов работал видеоассистентом на матче 1-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Сочи" (2:2). Он и главный арбитр встречи Василий Казарцев прошли проверку на полиграфе.
Журналист Алланазаров: Еськов посыпался на вопросе о том, брал ли он деньги не от работодателя
Журналист Максим Алланазаров рассказал, почему судья Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе.
Фото: "Чемпионат"
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