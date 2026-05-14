"Реал" уверенно обыграл аутсайдера Ла Лиги

Мадридский "Реал" на своём поле уверенно переиграл "Овьедо" в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Первый мяч незадолго до перерыва забил Гонсало Гарсия. Во втором тайме на поле появился Килиан Мбаппе, а вскоре после его выхода "сливочные" удвоили преимущество - Джуд Беллингем отличился после передачи французского форварда.



После этой победы мадридский клуб продолжает идти вторым в таблице Ла Лиги, набрав 80 очков. "Овьедо" остаётся на последней строчке чемпионата.

