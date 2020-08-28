"Я просто рад сыграть с этой командой, встретить бывших партнёров. Я провёл там очень хорошее время. Вспоминаю каждый день, проведённый там. Помню прекрасные победы над сильными соперниками, это было эмоционально", - цитирует Бакаева пресс-служба "красно-белых".
Напомним, что полузащитник выступал за "Арсенал" в сезон 2018/2019 на правах аренды. Матч туляков со "Спартаком" состоится 29 августа на "Открытие Арене". Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по Москве. Главным арбитром встречи назначен Алексей Матюнин.
Бакаев: с большим удовольствием вспоминаю каждый день, проведенный в "Арсенале"
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев накануне матча 6-го тура РПЛ против "Арсенала" вспомнил время, проведённое в Туле.
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